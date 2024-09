PSG : Riolo hallucine sur un feuilleton du mercato ! 

Alexis Brunet

Au cours de l’été, le PSG, mais également le Borussia Dortmund, se sont intéressés à Rayan Cherki. Finalement, le milieu offensif est resté à Lyon et il serait même en passe de prolonger au sein de son club formateur. Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo a déclaré ne rien comprendre au feuilleton Cherki.

Après Bradley Barcola, le PSG est allé chercher un autre talent de Ligue 1 cet été. Après une grosse bataille avec le Bayern Munich, le club de la capitale a réussi à s’offrir le crack du Stade Rennais, Désiré Doué. Ce dernier a rejoint Paris pour environ 60M€.

Le PSG s’est intéressé à Cherki

En plus de Désiré Doué, le PSG aurait également pu s’offrir un autre talent de Ligue 1 cet été. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale s’était intéressé à Rayan Cherki lors du mercato. Un accord existait même avec l’OL, mais finalement le Français est resté à Lyon. Le Borussia Dortmund avait également tenté le coup pour le milieu offensif cet été et, d’après les informations de Foot Mercato, Galatasaray a aussi essayé dernièrement, mais sans succès.

Riolo ne comprend rien au feuilleton Rayan Cherki

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur le feuilleton Rayan Cherki. L’éditorialiste de RMC Sport a affirmé ne rien comprendre au cas du milieu offensif, qui a été poussé vers la sortie tout l’été et qui devrait finalement prolonger à l’OL. « Le même Cherki que personne ne voulait au club et qu’il fallait absolument liquider. Et maintenant, il est formidable, on le prolonge, il se laisse pousser les cheveux et on doit trouver ça génial. Pardon, mais je ne comprends rien. Tout ce qui s’est passé autour de Cherki est assez fou. » Une prolongation permettrait à Lyon d’éviter de perdre le joueur de 21 ans gratuitement l’été prochain, car son contrat arrive à échéance le 30 juin 2025.