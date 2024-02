Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, le divorce devrait être prononcé au terme de son contrat à l’issue de la saison. Le capitaine de l’équipe de France signerait alors un nouvel engagement contractuel avec le Real Madrid qui ne lésinerait pas sur les moyens pour accueillir Mbappé. Au point où l’institution merengue ferait de l’inédit !

Le Real Madrid semble enfin être sur la bonne voie pour parvenir à ses fins dans sa quête de longue date de Kylian Mbappé. En effet, le Paris Saint-Germain peut compter sur les services du champion du monde tricolore depuis 2017. Mais alors que son contrat expirera le 30 juin prochain, il est question d’un départ en tant qu’agent libre du meilleur buteur de l’histoire du PSG. Le Parisien et ESPN ont fait savoir que sa décision d’aller voir ailleurs avait été prise en fin de semaine dernière.

Une prime à la signature de 150M€

Et le Real Madrid pourrait s’en frotter les mains. Pour autant, le club merengue ferait dans l’inédit avec Kylian Mbappé. Selon l’expert du football européen Andy Brassell, le Real Madrid « lui verserait une prime de signature estimée à 150 millions d'euros » . Une belle somme qui ira dans la poche de Mbappé. Et outre ladite prime à la signature, l’institution merengue céderait face à une autre demande de l’attaquant du PSG.

«Ce qui est très inhabituel pour le Real Madrid, c'est qu'il lui laisserait la majorité de ses droits d'image»