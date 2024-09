PSG - Real Madrid : L’erreur commise par Mbappé avec son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons passées au PSG, où il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club, Kylian Mbappé a fini par faire ses valises. Direction alors le Real Madrid, qui, après avoir connu de nombreux échecs par le passé, a enfin réussi à mettre la main sur le Français. Arrivé au terme de son contrat à Paris, Mbappé a estimé que le bon moment était venu pour lui de partir. Mais voilà qu’il aurait dû faire ses valises bien avant…

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé rêvait de jouer pour le Real Madrid. C'est désormais devenu réalisé. Après de nombreux rendez-vous manqués avec la Casa Blanca, l'ex-joueur du PSG y a enfin posé ses valises. Voilà désormais Mbappé au Real Madrid après avoir passé 7 saisons du côté de Paris. Un départ qui arrive un peu tard pour le capitaine de l'équipe de France ?

« Il aurait dû partir avant »

C’est ce que pense Olivier Dacourt. Dans des propos accordés au JDD, il a expliqué que Kylian Mbappé aurait dû quitter le PSG bien plus tôt : « Mbappé ? Qu’on aime ou pas l’homme, le joueur de foot est incontestable. Il a battu tous les records avec Paris et méritait une meilleure sortie. Pour progresser, parce que je trouve qu’il a arrêté de progresser, il aurait dû partir avant. Quand on reste autant de temps dans un club, une routine s’installe, on travaille moins, les gens sont beaucoup plus indulgents… La meilleure période de Mbappé au PSG selon moi, c’était avec Messi et Neymar, parce qu’il voulait prouver aux deux autres qu’il était le meilleur. La saison passée, ce défi n’existait plus ».

« Je ne suis pas inquiet pour lui »

C’est finalement en cet été 2024 que Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid. A propos de cette arrivée chez les Merengue, Olivier Dacourt a confié : « Il arrive dans un immense club où les mecs ne sont pas là pour lui faire de cadeaux. Je dis souvent que le football c’est le sport collectif le plus individuel. Mais il a tellement de qualités. Laissons le digérer tout ça, le transfert, le nouveau contexte, la concurrence. Il a parle déjà bien la langue, ce qui va réduire son temps d’adaptation. Partir à l’étranger, ce n’est jamais anodin, mais je ne suis pas inquiet pour lui ».