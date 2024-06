Mercato - PSG : La femme d’un joueur dénonce un grand mensonge

La rédaction

Pour cet Euro 2024, Didier Deschamps a décidé de retentir trois gardiens : Mike Maignan, Brice Samba et Alphonse Aréola. Si les deux derniers cités n’auront probablement pas l’occasion de garder les buts bleus durant la compétition, leur présence peut être un plus pour le groupe tricolore. Dans une interview, Marrion Aréola, femme d’Alphonse, est revenu sur un épisode difficile de la vie de son mari : son départ pour le Real Madrid.

La vie de footballeur est parfois injuste. Sélectionné pour disputer l’Euro, Alphonse Aréola ne devrait pas fouler le rectangle vert durant les prochaines semaines. Mais dans une interview, son épouse, Marrion Aréola, est revenu sur un autre épisode de la carrière de son mari : son prêt au Real Madrid en 2019. Et celle qui accompagne le portier de West Ham depuis ses 14 ans dénonce un mensonge de la part du PSG dans cette opération.

«Nous l’avons appris à 48 heures de la fin du mercato»

Dans un entretien accordé au Parisien , Marrion Aréola est revenu sur le prêt d’Alphonse au Real Madrid, en 2019. Et clairement, cet épisode semble avoir été difficile pour le Français : « Bien évidemment, il y a tellement de choses que les gens ne savent pas. J’ai un souvenir très dur… quand Alphonse a signé au Real, il était super content. Mais c’est la manière dont son transfert s’est fait qui a été compliquée. Nous dînions avec des amis, et « Al » a reçu un coup de fil de son agent, Mino Raiola à l’époque, qui lui a dit : Tu pars au Real. Paris venait alors d’acheter Navas. Nous l’avons appris à 48 heures de la fin du mercato, et ça ne lui a plus vraiment laissé le temps de chercher un autre club. Pendant un mois et demi, Alphonse sentait que le PSG voulait un gardien. Il était allé voir Leonardo et Tuchel pour leur demander s’ils comptaient sur lui, et ils lui avaient dit : oui, ne t’inquiète pas. Alphonse, naïvement, les avait crus. »

«On a essayé de le mettre plus bas que terre»