PSG - OM : Les «traîtres» balancent sur leurs transferts !

Passer d'un club rival à un autre n'est pas sans conséquences. Fabrice Fiorèse en Mathieu Valbuena en ont fait les frais, eux qui ont été pris pour cible après avoir respectivement quitté le PSG pour l'OM et l'OM pour l'OL. La venue d'Adrien Rabiot à Marseille a d'ailleurs rouvert le débat et les deux «traitres» sont revenus sur cette période compliquée.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a signé en faveur de l'OM la semaine dernière. Un énorme coup pour les Marseillais perçu comme une trahison pour les Parisiens. Pourtant, il n'est pas le seul à avoir trahi ses supporters.

«Je resterai toujours le Number one des transferts»

En 2004, Fabrice Fiorèse avait quitté le PSG pour l'OM directement, ce qui lui avait valu d'être détesté dans les deux clubs. « Je resterai toujours le Number one des transferts car je suis détesté à Paris, je suis détesté à Marseille. Je sentais évidemment la rivalité, mais j’avais mis plus en avant le côté sportif, faut que les supporters arrivent à comprendre qu’on a une carrière à faire, on a évolué et à partir de ce moment-là on n’appartient pas qu’à un club », a déclaré l'ancien attaquant dans un reportage du Canal Football Club diffusé dimanche soir. Passé par l'OM pendant 8 ans, Mathieu Valbuena rejoignait quant à lui l'OL trois ans après son départ de la cité phocéenne. Il avait été accueilli au Vélodrome avec une poupée pendue à son effigie.

«J’ai assumé du début à la fin»

« Ça je ne l’avais pas vu, je l’ai vu après (le pendu au Vélodrome). Mais bon, c’est Marseille. On n’est pas dans la demi-mesure. D’un côté on t’a adoré et c’est compliqué, et compliqué aussi dans ton nouveau club. Donc t’as l’impression que tu perds un peu tout. En faisant ce choix là, je savais qu’il fallait avoir de la personnalité et assumer. Et je pense que j’ai assumé du début à la fin », a confié Mathieu Valbuena. Adrien Rabiot ne devrait pas être épargné à son retour au Parc des Princes prévu le 16 mars.