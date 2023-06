PSG - OM : Cette annonce qui peut tout relancer pour Zidane

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG à la recherche de son futur entraîneur. De nombreux noms sont annoncés, mais pour l'instant le club de la capitale n'a fait aucune annonce ; et Christophe Galtier est toujours en poste. En cas de départ de Carlo Ancelotti, Zinédine Zidane pourrait coacher à nouveau le Real Madrid. Cela serait un nouveau coup dur pour Paris, mais aussi pour Marseille.

Le PSG fait face à plusieurs gros dossiers cet été. Le club de la capitale doit renouveler un effectif, tout en essayant de garder son prodige, Kylian Mbappé. Mais l'état-major parisien va aussi devoir trouver une solution pour son futur entraîneur. Christophe Galtier ne sera plus être en poste la saison prochaine, mais son successeur n'a toujours pas été trouvé. Et la direction du PSG réfléchit à plusieurs noms.

Zidane pourrait retourner au Real Madrid

Il y aurait peu de chances que Zinédine Zidane soit le prochain coach du PSG. Et malheureusement pour le club de la capitale, mais également pour l'OM, le champion du monde 1998 pourrait se rapprocher d'un retour au Real Madrid en cas de départ de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, le président de la fédération brésilienne de football a affirmé à AS que l'Italien était toujours son chouchou pour prendre les rênes de la Seleção . « Je suis quelqu’un qui n’abandonne pas, qui se bat pour ne pas abandonner. Je veux encore discuter avec les personnes compétentes avant de prendre une position définitive. (…) Pour l’instant, je m’en tiens à mon plan A. (…) Quand les joueurs qui jouent avec Ancelotti disent qu’il est l’entraîneur idéal, quand ceux qui ont joué avec lui disent la même chose et quand ceux qui n’ont pas encore joué avec lui veulent jouer avec lui parce que c’est le bon entraîneur, je dois le croire. À l’heure actuelle, il est l’entraîneur idéal pour l’équipe nationale brésilienne. »

