PSG - Officiel : «Incroyable», l’annonce de folie !

Avant la démonstration contre l’AS Monaco (4-1), le PSG a officialisé la prolongation de six joueurs, ainsi que celle de Luis Enrique. Déjà actée en coulisses, cette signature est désormais officielle, de quoi réjouir le technicien espagnol qui s’enflamme pour «l’avenir incroyable» du PSG.

C'est probablement l'une des officialisations qui aura été les plus longues à tomber. Alors que plusieurs informations font état d'un accord total et d'une signature actée depuis le mois de septembre, la prolongation de Luis Enrique n'a été officialisée que vendredi soir en marge du choc contre l'AS Monaco. De quoi réjouir le coach du PSG.

«L’avenir s’annonce incroyable»

Dans le communiqué officialisant sa prolongation jusqu'en 2027, Luis Enrique n'a pas manqué d'afficher sa joie : « Je suis très content de continuer cette histoire avec le Paris Saint-Germain. Je me sens très bien ici, nous avons tout pour travailler dans les meilleures conditions. Je pense que l’avenir s’annonce incroyable et j’espère avoir beaucoup de succès avec le club ». Il faut dire qu'en plus de la signature de son coach, le PSG a annoncé six autres prolongations. Celle de jeunes talents du club (Zague, Mbaye et El Hannach) ainsi que de trois cadres (Nuno Mendes, Hakimi et Vitinha). Une annonce de folie qui enchante Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser Al-Khelaïfi s'enflamme !

« Nous sommes ravis d'annoncer la prolongation de notre entraîneur Luis Enrique et de six joueurs fantastiques qui continuent à construire leur avenir au Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha et Yoram Zague contribuent tous énormément à notre Club. Nous sommes également très fiers que notre Académie ait produit les brillants jeunes joueurs Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach qui passent professionnels. Ces annonces sont de nouveaux exemples des fondations solides et à long terme que nous avons établies au Paris Saint-Germain - basées sur le développement des meilleurs talents, qui croient au projet, qui se battent pour le maillot, et qui placent le collectif au-dessus de tout. Je suis particulièrement reconnaissant à notre entraîneur, Luis Enrique, qui a fait progresser le Club et l'a fait évoluer sur le plan culturel en si peu de temps. Nous pouvons être très enthousiastes pour l'avenir du Paris Saint-Germain », confie le président du PSG dans le communiqué annonçant les sept prolongations.