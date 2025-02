70M€ : Le transfert de l'année annoncé au PSG ?

La rédaction

Grâce à une victoire éclatante face à Monaco (4-1), le PSG consolide sa place de leader en Ligue 1. Parmi les performances marquantes, celle de João Neves a retenu l’attention de Lionel Charbonnier, impressionné par la polyvalence et l’intelligence du jeune milieu portugais, déjà indispensable malgré son arrivée récente dans la capitale.

Ce vendredi, le PSG affrontait l’AS Monaco dans le cadre de la 21ᵉ journée de Ligue 1. Les champions en titre se sont imposés 4 buts à 1 face au club de la Principauté. Une victoire convaincante qui place provisoirement les Parisiens à 13 points de leur dauphin marseillais. Si plusieurs joueurs se sont distingués, Lionel Charbonnier relève la performance de João Neves.

« C’est le meilleur »

« Quand je vois la prestation d’un gamin de 19 ans, João Neves, que tu ne mets pas à son poste. Tu n’attends pas de lui qu’il fasse un grand match et le mec, c’est le meilleur, l’un des meilleurs sur le terrain. » estime Lionel Charbonnier dans L’After Foot ce vendredi soir. « Où que tu le mettes, il est excellent, ce qui prouve son intelligence de jeu. La technique, on a vu qu’il l’avait. Mais en plus, il a cette intelligence, cette faculté de s’adapter. C’est extraordinaire pour un coach d’avoir un joueur comme ça. »

Des débuts prometteurs

Arrivé au PSG cet été pour 70 M€, l’ancien joueur de Benfica comptabilise 3 buts et 8 passes décisives en 28 matchs. Une adaptation rapide dans la capitale pour le jeune milieu de terrain du PSG, âgé de 20 ans.