Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour Kolo Muani !

Amadou Diawara

A la peine au PSG lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani est prêté à la Juventus jusqu'au 30 juin. Alors que l'international français est déjà comme un poisson dans l'eau à Turin, la Vieille Dame pourrait évaluer l'idée de le conserver à la fin de cet exercice 2024-2025.

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a proposé environ 95M€ pour arracher Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort. Un an et demi plus tard, l'international français a dû changer d'air pour emmagasiner du temps de jeu.

Kolo Muani finit la saison à la Juventus

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus lors du dernier mercato hivernal. Arrivé il y a seulement une semaine à Turin, l'attaquant de 26 ans s'est déjà parfaitement adapté aux couleurs bianconere. A tel point qu'il pourrait rester à Juve la saison prochaine.

Kolo Muani va rester à la Juventus cet été ?

Selon les informations de L'Equipe, divulguées ce vendredi matin, la Juventus n'a pas encore réfléchi à l'idée de boucler le transfert définitif de Randal Kolo Muani à l'issue de son prêt. Consciente que le PSG a lâché un véritable pactole pour recruter le natif de Bondy, la Vieille Dame donne rendez-vous aux autres parties à la fin de la saison. Affaire à suivre...