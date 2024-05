PSG : Messi, Ramos, Neymar... Il était au courant de tout !

Axel Cornic

Dans un entretien publié ce vendredi par un média slovaque, « est revenu sur sa première saison au Paris Saint-Germain. Il y raconte notamment son chassé-croisé avec Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Neymar, sans oublier Kilian Mbappé, qui a été son coéquipier ces derniers mois.

En moins d’un an, le PSG a perdu toute sa MNM. Après Lionel Messi et Neymar, c’est Kylian Mbappé qui a décidé de quitter le club, avec les dirigeants qui annoncent désormais vouloir miser sur un collectif plutôt que sur des stars.

« Lorsque mon transfert a été discuté, je savais déjà à ce moment-là que Messi et Ramos allaient partir »

Arrivé de l’Inter l’été dernier, Milan Škriniar a révélé dans un entretien accordé au média slovaque Sport.Aktuality.sk qu’il savait pour Sergio Ramos et Lionel Messi. « Lorsque mon transfert a été discuté, je savais déjà à ce moment-là que Messi et Ramos allaient partir » a expliqué le défenseur central du PSG.

« J'ai joué avec Kylian pendant un an »