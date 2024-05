Une grande nouvelle tombe pour le prochain transfert du PSG

Amadou Diawara

Le PSG serait en concurrence avec le FC Barcelone pour le transfert de Bernardo Silva. Malheureusement pour le club de la capitale, le Barça aurait l'avantage de pouvoir payer en trois fois la clause libératoire à 58M€ du milieu polyvalent de Manchester City. Malgré tout, l'intérêt catalan pour Bernardo Silva aurait baissé dernièrement.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a prévu de se jeter une nouvelle fois sur Bernardo Silva lors du prochain mercato, et ce, même s'il s'est heurté à l'intransigeance de Manchester City durant les deux derniers étés. Etincelant sous les couleurs des Citizens , l'international portugais serait également dans le collimateur du FC Barcelone.

Un duel PSG-Barça pour Bernardo Silva

Tombé sous le charme de Bernardo Silva, le FC Barcelone aimerait également boucler son transfert cet été. D'ailleurs, le Barça aurait un avantage de poids sur ce dossier. Alors que Bernardo Silva disposera d'une clause libératoire à 58M€ à partir du 1er juillet, l'écurie blaugrana aurait la possibilité de la payer en trois fois d'après TV3 . Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui a tout de même une bonne raison de rester confiant.

Le FC Barcelone a levé le pied pour Bernardo Silva