PSG - Mbappé : Un secret révélé avant son transfert ?

Jean de Teyssière

C'est la bombe de ce week-end ! Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le PSG à la fin de la saison. Le feuilleton semble toucher à sa fin et le Real Madrid se préparer à l'accueillir. Si cette éventualité semble ne fait plus aucun doute, Kylian Mbappé ne sait pas encore quand annoncer cette décision. Ce qui est sûr, c'est qu'il a encore une mission à mener : celle de mener le PSG au sacre en Ligue des Champions.

Kylian Mbappé est-il en train de vivre ses derniers matchs sous la tunique parisienne ? Le Bondynois n'a pas souhaité activer sa prolongation de contrat en juin dernier et partira donc libre cet été. A maintenant quatre mois de la fin de son bail avec le PSG, tout semble se diriger vers un départ du numéro 7 du PSG au Real Madrid. Il ne reste désormais qu'à savoir quand est-ce qu'il annoncera ce départ.

Mbappé veut gagner la Ligue des Champions

Selon Le Parisien , pas de doute : Kylian Mbappé va quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid. Sauf que pour le moment, le meilleur buteur de l'histoire du club préfère se concentrer sur la fin de la saison, avec en ligne de mire un sacre en Ligue des Champions. En effet, quoi de mieux que de partir pour d'autres aventures après avoir offert à son club la première Ligue des Champions de son histoire ?

PSG - Real Madrid : C'est terminé, Mbappé a pris sa décision ! https://t.co/xoafIvtXXH pic.twitter.com/jVXAwaLS13 — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Mbappé garde secrète sa décision

C'est donc pour cette raison que pour le moment, Mbappé ne communique pas sur sa décision. Le champion du monde 2018 préfère garder cela secret et réfléchirait encore au timing de son annonce. Il est en effet probable qu'une élimination précoce en Ligue des Champions accélère cette officialisation. L'avenir risque en tout cas d'être bouillant pour Kylian Mbappé.