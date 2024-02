PSG : Une date est fixée pour l'avenir de Mbappé

La rédaction

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Real Madrid attend de pied ferme la décision de Kylian Mbappé concernant son avenir, à savoir s'il va enfin se décider à les rejoindre. Alors que le PSG va entamer la partie la plus importante de sa saison, le club parisien exclurait toute décision précipitée dans les prochains jours. Le verdict de Mbappé pourrait même attendre la fin de la campagne de Ligue des champions du PSG.

Plus les jours avancent, plus l'avenir de Kylian Mbappé paraît incertain. Alors qu'il arrivera au bout de son contrat avec le PSG au mois de juin prochain, l'attaquant parisien n'a pas encore officiellement annoncé sa décision. Pour certains, l'enfant de Bondy va rempiler à Paris, tandis que pour d'autres, le capitaine de l'équipe de France va enfin sauter le pas et rejoindre le Real Madrid.

Le PSG n'envisage pas une décision précipitée

Alors que le club de la capitale va entamer la partie la plus croustillante de sa saison, à savoir le début des phases finales de la Ligue des champions et la réception de la Real Sociedad le 14 février prochain, les dirigeants du PSG excluraient toute décision précipitée de la part de Mbappé dans les prochains jours, selon Relevo .

Mbappé va donner sa réponse en fin de saison ?

Ainsi, le verdict de Kylian Mbappé pourrait bel et bien être repoussé, tandis que certains annoncent que le Français va donner sa réponse sous peu. En effet, toujours d'après le média espagnol, au PSG, on s'attendrait à ce que sa décision soit reportée à la fin de la campagne de Ligue des champions. À suivre.