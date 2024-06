PSG : Mbappé reçoit un coup de pression à 100 000€ ?

Pierrick Levallet

Rien ne va plus entre le PSG et Kylian Mbappé. Depuis que le capitaine de l'équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid, les tensions ont été ravivées entre le club de la capitale et l'international français. L'entourage de la star de 25 ans estime avoir été mise sous pression à plusieurs reprises. Le clan Mbappé pense même que le PSG lui a réclamé de l'argent par l'intermédiaire de certaines personne.

Les tensions ont été ravivées entre Kylian Mbappé et le PSG. Ces derniers jours, l’international français aurait mis le club de la capitale en demeure pour non-versement de ses salaires et primes à partir du mois d’avril. Au total, le champion du monde 2018 réclamerait 100M€ aux Rouge-et-Bleu . Et le calme ne semble pas près de revenir.

Rien ne va plus entre le PSG et Kylian Mbappé

Les négociations entre le PSG et Kylian Mbappé auraient créé un climat anxiogène et tendu en interne. Rien ne va plus entre les deux parties, surtout depuis l’officialisation du départ de la star de 25 ans. Le clan Mbappé considère avoir été mis sous pression à plusieurs reprises pour que le joueur prolonge chez les Parisiens.

L'entourage de Mbappé dénonce un coup de pression