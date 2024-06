Mbappé : Clash avec le PSG, son frère utilisé ?

Amadou Diawara

Avant que le transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid ne soit officialisé, le PSG lui aurait mis la pression pendant plusieurs mois. D'ailleurs, les avocats du joueur auraient pensé à porter plainte contre le club parisien, et ce, pour dénoncer du harcèlement. Ethan Mbappé s'étant même mué en victime collatérale.

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu'il n'allait pas étendre son bail jusqu'en 2025. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français de 25 ans a décidé de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Mais avant que le club merengue n'officialise son transfert, Kylian Mbappé aurait subi des pressions et des intimidations pendant plusieurs mois à Paris.

Le clan Mbappé a pensé à porter plainte pour harcèlement

« Ces trois dernières années ont été très difficiles pour lui, surtout la dernière. Je ne veux pas parler de menace ou de chantage, mais des pressions et des intimidations oui, il y en a eu » , a révélé un habitué des coulisses du club parisien lors d'un entretien accordé à Blast . D'ailleurs, le PSG aurait même utilisé Ethan Mbappé pour faire plier Kylian Mbappé.

La prolongation d'Ethan Mbappé, un moyen de pression pour le PSG ?