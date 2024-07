PSG : Mauvaise nouvelle pour le mercato

La rédaction

Depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG semble enchaîner les déconvenues, mais ne se décourage pas pour autant. Annoncé sur les traces de Rayan Cherki, le club de la capitale devrait une nouvelle fois faire face à un obstacle majeur : le milieu offensif de l’OL aurait d'autres plans en tête. C’est du côté de l’Allemagne que le joueur de 20 ans se verrait bien poursuivre sa carrière, plus précisément au Borussia Dortmund.

Plus que jamais, le mercato estival paraît semé d’embûches pour le PSG. Après avoir vu Aurelio De Laurentiis publiquement déclarer que Khvicha Kvaratskhelia resterait à Naples, les pensionnaires du Parc des Princes verraient certaines de leurs cibles visées par d’autres écuries européennes, et pas des moindres. Cette fois-ci, c’est dans le dossier Rayan Cherki que ce cas de figure se présenterait.

Transfert à 100M€, le PSG doit immédiatement dire oui ! https://t.co/SNbxuE0S52 pic.twitter.com/CCbuPFe2is — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

Rayan Cherki voudrait le Borussia Dortmund

Alors que le PSG serait à sa poursuite, l’ÉQUIPE annonce que Rayan Cherki souhaiterait de son côté plutôt rallier le Borussia Dortmund. Malgré cette préférence, le club allemand n’aurait pas encore dégainé d’offre pour le joueur formé à l’OL.

Le PSG aurait déjà présenté une offre

Toujours selon l’ÉQUIPE, le PSG serait de son côté déjà passé à l’action pour Rayan Cherki. Les Champions de France auraient dégainé une offre de 15M€ pour le joueur de 20 ans, un montant au-dessus duquel les rouges et bleus ne souhaiteraient pas aller. Reste désormais à voir si le Borussia Dortmund présentera à son tour une proposition, et si les Franciliens seront en capacité de faire évoluer la préférence du Gone.