Succession de Mbappé : Le PSG a tenté un double transfert de folie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours lancé dans la course à la succession de Kylian Mbappé, le PSG semble en difficulté pour trouver le candidat idéal. Et pourtant, à en croire Fabrizio Romano, le plan initial du club parisien était de miser sur le duo de Naples : Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Mais les exigences du Napoli auraient fini par refroidir le PSG.

L'une des priorités du PSG cet été sera de recruter le successeur de Kylian Mbappé. Dans cette optique, le club parisien a multiplié les pistes, en vain. Ce dossier s'annonce très compliqué. C'est ainsi que le PSG s'intéresserait à Jadon Sancho et Nico Williams. Mais ce n'était pas la priorité des Parisiens.

Transferts - PSG : Mbappé bientôt suivi par un gros crack ? https://t.co/K66YsPhU4A pic.twitter.com/f7iNrqPZt8 — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

«Le rêve du PSG était d'acheter Kvaratskhelia»

En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, « le rêve du PSG était d'acheter Kvaratskhelia ». Cependant, la piste menant au Géorgien a finalement été abandonné parce qu'il « a été impossible de convaincre Conte et surtout le président De Laurentiis et donc le Géorgien restera à Naples ». D'ailleurs, le journaliste italien, sur son podcast, précise le PSG « souhaitait à l'origine acquérir le package Kvaratskhelia-Osimhem ».

Le package Osimhen-Kvaratskhelia intouchable pour le PSG ?

Par conséquent, le PSG va devoir revoir ses plans et aurait même abandonné la piste menant à Victor Osimhen. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale ne discute effectivement pas pour le transfert de l'international nigérian.