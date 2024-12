PSG : Luis Enrique vire trois joueurs, le mercato s'affole

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme de la première partie de saison, les choix de Luis Enrique s’affinent. Clairement, l’entraîneur du PSG semble ne plus compter sur trois joueurs à savoir Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio. Une situation qui ne passe pas inaperçue sur le mercato puisque plusieurs clubs sont déjà sur le coup.

Le mercato d'hiver approche à grands pas, et le PSG pourrait en profiter pour se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Toutefois, la priorité semble clairement se tourner vers les départs. Le club de la capitale souhaite se séparer de plusieurs joueurs qui n'entrent plus dans les plans de Luis Enrique dont les décisions sont désormais très claires. Le technicien espagnol a toujours exprimé la volonté que l'on regarde ses choix pour comprendre ses idées. Et cela ne semble plus faire de doute.

Un talent à débusquer ? Le PSG veut récidiver après Marquinhos avec un jeune défenseur à 25M€ ! 🔍

➡️ https://t.co/M9Tj7Nv2j8 pic.twitter.com/sXhAJaYCt5 — le10sport (@le10sport) December 23, 2024

Kolo Muani et Skriniar, les bannis

Le premier joueur qui ne fait plus partie des plans de Luis Enrique n'est autre que Randal Kolo Muani. L'attaquant recruté pour 90M€ durant l'été 2023, n'est plus convoqué pour disputer les matches du PSG. Ce fut le cas des trois derniers rendez-vous de l'année. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Manchester United est venu aux renseignements pour un prêt. Selon la presse italienne, plusieurs clubs de Serie A sont également intéressés.

D'ailleurs, l'Italie est aussi dans le coup pour Milan Skriniar qui n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. Son profil ne colle pas aux attentes de l'entraîneur du PSG. Selon nos informations, Naples est intéressé. Il faut dire qu'Antonio Conte connaît parfaitement le défenseur slovaque qu'il a eu sous ses ordres à l'Inter Milan.

Asensio, le nouvel écarté

Et ce n'est pas tout. En effet, contre le RC Lens en Coupe de France dimanche soir, Marco Asensio, pourtant apte, ne figurait pas dans le groupe retenu par Luis Enrique. « Ces (20) joueurs étaient à mes yeux les mieux préparés à disputer ce match éliminatoire », s'est contenté d'expliquer l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Pas bon signe pour l'international espagnol dont le temps de jeu a fondu depuis le retour de Gonçalo Ramos.