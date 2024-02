PSG : Le prochain transfert est identifié !

Benjamin Labrousse

Cet hiver, le PSG a cherché à se renforcer en défense centrale. Le club parisien a recruté Lucas Beraldo contre 20M€, mais espérait signer un défenseur supplémentaire. Désormais tournée vers le prochain mercato estival, la cellule de recrutement parisienne menée par le conseiller sportif Luis Campos aurait ciblé un poste sur lequel se pencher.

A l’été 2023, le PSG avait dynamité le mercato estival en recrutant de nombreux joueurs. Beaucoup plus discret cet hiver, le club de la capitale a pu enregistrer les arrivées de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo, qui restera en prêt au Brésil jusqu’à la fin de la saison. Si, avec les blessures de Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe, le PSG espérait l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire, les plans parisiens pour l’été prochain pourraient rapidement évoluer…

L’avenir de Kylian Mbappé incertain au PSG

Car d’ici quelques mois, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG. Ce samedi, le Parisien a affirmé que le Français allait signer en faveur du Real Madrid, et que la direction du club parisien en était déjà informée. Le quotidien a ajouté ce dimanche qu’en cas de départ du numéro 7, le PSG ne chercherait pas à recruter de grande star pour le remplacer.

Nouvel ailier gauche à Paris ?