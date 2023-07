PSG : La surprise du mercato révélée, la guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Auteur d’une saison XXL avec Montpellier, Elye Wahi aurait des admirateurs au PSG, qui cherche un buteur. Néanmoins, ce serait la guerre totale à laquelle West Ham se serait dernièrement invité. Explications.

Les journées se suivent et se ressemblent à Paris pour le mercato. En effet, le club de la capitale ne cesse de chercher un attaquant de pointe pour la saison prochaine. Les noms se succèdent, mais aucun ne se concrétise en transfert. Ce fut notamment le cas d’Harry Kane, de Victor Osimhen, de Randal Kolo Muani ou encore de Dusan Vlahovic. L’occasion pour le PSG d’élargir son champ de vision sur le mercato avec… Elye Wahi, pépite de 20 ans de Montpellier.

Le PSG s’est renseigné pour Wahi !

C’est du moins l’information récemment communiquée par L’Equipe . Pour le PSG, Antero Henrique serait allé à la pêche aux renseignements pour Elye Wahi pour qui les Héraultais réclameraient 30M€ afin de valider son transfert. Mais le PSG n’est clairement pas seul avec Chelsea qui mènerait la danse.

Mercato : Le PSG craque pour un joueur du Real Madrid, c’est 130M€ https://t.co/t8vBn7ouoU pic.twitter.com/2WOiF8XKqV — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

Elye Wahi fait tourner la tête de l’Europe entière !