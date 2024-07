PSG : La prochaine star sur les traces de David Beckham ?

Arnaud De Kanel

Alors que Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, Bradley Barcola héritera vraisemblablement du côté gauche de l’attaque parisienne. Cependant, les dirigeants aimeraient lui apporter de la concurrence. La piste Khvicha Kvaratskhelia s’étant refroidie, le PSG pourrait bien recruter Jadon Sancho dans les jours avenir. La star anglaise marcherait ainsi sur les pas de David Beckham, dernier anglais à avoir porté le maillot parisien.

Le mercato du PSG pourrait enfin s’accélérer dans les prochaines heures. Orpheline de Kylian Mbappé, l’attaque parisienne a besoin d’être renforcée. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le PSG ne discute pas avec le Napoli pour Victor Osimhen et entretient encore le mince espoir de recruter Khvicha Kvaratskhelia. Dans l’impasse avec l’ailier géorgien, le club de la capitale se pencherait désormais sur le profil de Jadon Sancho selon Foot Mercato. Il pourrait devenir le quatrième joueur anglais à évoluer pour le PSG, le premier depuis David Beckham.

Sancho sur les traces de Beckham ?

Le 31 janvier 2013, le PSG tentait l’un des plus gros coups marketing de son histoire en signant David Beckham. En fin de carrière, le milieu de terrain anglais avait surtout été recruté pour vendre des maillots et il n’avait pris part qu’à dix petites rencontres de Ligue 1. En rejoignant le PSG, Jadon Sancho succèderait à l’ancien Galactique en devenant le quatrième anglais à défendre les couleurs parisiennes, après Ray Wilkins et Jantzen Derrick.

Un nouvel anglais en Ligue 1 ?

Les Anglais s’exportent plutôt mal en dehors de leurs bases, même s’il existe des contre-exemples récents avec notamment Jude Bellingham. Au total, ils sont 71 à avoir foulé les pelouses de Ligue 1. Le plus célèbre d’entre-eux reste donc David Beckham mais on peut bien évidemment citer Chris Waddle, Laurie Cunningham, Joe Cole, Ross Barkley ou encore Joey Barton. En attendant l’arrivée de Jadon Sancho au PSG ?