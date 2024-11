PSG : Kolo Muani, c’est terminé ?

Arnaud De Kanel

Alors que la période des transferts d'hiver approche à grands pas, le PSG s’active en coulisses pour gérer plusieurs dossiers chauds. Parmi eux, le cas Milan Skriniar semble sur le point de se décanter, suggérant un possible départ imminent. Mais le défenseur slovaque n’est pas le seul à être dans l’œil du cyclone. Randal Kolo Muani pourrait également voir son avenir parisien remis en question. D’après nos sources, un club anglais aurait récemment entamé des discussions avec le PSG concernant l’attaquant tricolore.

Luis Enrique semble vouloir jouer la carte de la stabilité cet hiver. L’entraîneur du PSG, fidèle à son approche méthodique, aspire à façonner un groupe solide, préférant des ajustements légers à de grandes révolutions. Comme révélé par Le10Sport le 9 novembre dernier, le club de la capitale n’a pas l’intention de multiplier les mouvements en janvier. Une seule recrue est ciblée : un renfort offensif. L’idée ? Débusquer un ailier capable de compléter efficacement Dembélé ou Barcola, un joker de luxe pour dynamiser les ailes. À part cette arrivée ciblée, Paris ne devrait pas s’agiter, sauf en cas de départs imprévus. Randal Kolo Muani devrait être concerné.

Manchester United se penche sur Kolo Muani

En coulisses, le mercato hivernal s’agite autour de Randal Kolo Muani. Selon nos informations, Manchester United aurait récemment pris l’initiative de se positionner sur l’attaquant du PSG. Face à des contraintes financières qui rendent un transfert difficile, le club anglais explore plutôt la piste d’un prêt pour la seconde moitié de la saison 2024-2025. Le dossier est encore loin d’être bouclé, mais les discussions devraient s’intensifier dans les semaines à venir. De son côté, Kolo Muani devra trancher : continuer son aventure parisienne ou tenter un nouveau départ en Premier League. Outre-Manche, il bénéficierait de la confiance totale de Ruben Amorim.

Kolo Muani veut s'imposer mais...

Malgré tout, Randal Kolo Muani ne baisse pas les bras et compte s'imposer au PSG. « Partir ? Non, je n’ai jamais essayé de penser à cela. Je veux continuer à travailler, de montrer ce que je sais faire et donner le maximum de moi-même », confiait-il pour Téléfoot. L'opportunité de se relancer en Premier League pourrait tout de même le séduire. Affaire à suivre...