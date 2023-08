PSG : Il répond à Neymar pour son transfert !

Thomas Bourseau

Nouveau feuilleton autour de Neymar sur le mercato. D’après les derniers échos parus dans la presse, le Brésilien aurait réclamé son départ du PSG à sa direction. En parallèle, le Chelsea de Mauricio Pochettino aurait livré son verdict.

Neymar ne serait plus heureux du côté du PSG. En effet, l’épisode de mai dernier au cours duquel certains supporters du club sont venus jusqu’à son domicile pour l’inciter à quitter le Paris Saint-Germain n’a toujours pas été digéré selon L’Équipe . Si bien que la star auriverde aurait pris la décision de plier bagage avec l’espoir de retrouver le FC Barcelone qu’elle avait quitté à l’été 2017 pour le PSG.

Un départ du PSG pour le Barça ? Le père de Neymar donne le ton

Le quotidien sportif a en effet communiqué ce lundi que Neymar aurait même fait part de sa décision au comité de direction du Paris Saint-Germain. Cependant, son père a démenti cette action pour PLBrasil ces dernières heures. Quelle suite pour Neymar ? Le10sport.com vous dévoilait début juin que Chelsea avait pris des renseignements pour le Brésilien, mais ça, ce fut avant la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur.

Mbappé - Real Madrid : Il annonce une grande nouvelle au PSG ! https://t.co/FLXXjTYwQR pic.twitter.com/vx2uYXj8Ic — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Pochettino dit non à Neymar, Chelsea se retire