PSG : Il annonce un «très bon joueur» après son transfert

Recruté par le PSG en 2023, Manuel Ugarte a connu une saison difficile qui avait pourtant bien commencé. Visiblement, Luis Enrique n'était pas d'accord avec son transfert et il a décidé de s'en passer. Cet été, l'Uruguayen a fini par rejoindre Manchester United et chez les Red Devils, on croit beaucoup en son talent.

Jeune milieu de terrain, Manuel Ugarte n'a pas connu un passage au PSG à la hauteur de ses espérances. L'Uruguayen vient de rejoindre Manchester United où il espère rebondir. Pour le moment, il n'a disputé que 17 minutes en championnat en attendant peut-être le match de ce samedi soir face à Crystal Palace. Erik ten Hag, l'entraîneur du club anglais, croit en ses capacités.

« Il sera un très bon joueur »

En attendant sa première titularisation, Manuel Ugarte avait été acheté 60M€ par le PSG l'an dernier. On nourrissait de grands espoirs sur lui à son arrivée dans la capitale et il va désormais essayer de s'illustrer avec Manchester United, avec qui il a signé un contrat jusqu'en 2029. « Il n'a pas eu beaucoup de séances, mais il est maintenant capable de débuter. Il est encore dans le processus d'adaptation. Il doit connaître les principes, les règles et ses coéquipiers. Cela prendra du temps, mais cela viendra de manière naturelle et il sera un très bon joueur pour nous » a déclaré Erik ten Hag en conférence de presse.

Un feuilleton difficile à encaisser

Toujours présent dans le groupe parisien à la reprise de la saison même si le club avait prévu son départ, Manuel Ugarte laissait apparaître un sentiment de doute sur son visage lors de ses venues aux entraînements. L'Uruguayen de 23 ans a fini par signer son contrat à la toute fin du mercato pour un montant correspondant à celui nécessaire pour l'achat du PSG un an plus tôt. Il espère connaître sa première titularisation assez vite.