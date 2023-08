PSG : Il annonce le transfert de Mbappé en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier Kylian Mbappé n'a toujours pas été résolu. Le PSG espère toujours boucler la vente du joueur cet été, mais la situation stagne. Afin d'accélérer les choses et de forcer le destin, le club parisien aurait décidé de convoquer la star dans les prochains jours. A en croire certains journalistes espagnoles, son départ au Real Madrid pourrait alors devenir réalité.

A quelques heures du début du championnat, Kylian Mbappé demeure toujours sous contrat avec le PSG. Mais à moins d'un incroyable tremblement de terre, le joueur devrait changer d'air cet été. Le club de la capitale ne compte plus sur lui depuis qu'il a refusé de prolonger son contrat d'une année supplémentaire. Le PSG espère le vendre, mais la situation est dans l'impasse comme l'explique Ramon Alvarez de Mon.

« Je pense qu'il sera au Real Madrid »

« J'espérais que cette question soit résolue avant le 8 août. Il y a eu une série de changements de cap au PSG, notamment dans la planification sportive, ce qui a prolongé les choses. Al-Khelaifi a parlé le 15 juillet et regardez où nous en sommes trois semaines plus tard » a lâché le journaliste espagnol. Mais selon lui, tout porte à croire que Mbappé rejoindra les rangs du Real Madrid lors de ce mois d'août : « Je suis très optimiste et je pense qu'il sera au Real Madrid. Toutes les informations que j'ai vont dans ce sens ».

Le PSG passe la vitesse supérieure