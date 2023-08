PSG : Réunion surprise avec Kylian Mbappé ?

Jean de Teyssière

La situation entre Kylian Mbappé et le PSG continue à se diriger vers une impasse. Depuis le mois de juin, Kylian Mbappé est devenu le centre de toutes les discussions après avoir annoncé qu'il ne comptait lever son année optionnelle. Son contrat se terminera donc en juin 2024 et le PSG va retenter de convaincre son numéro 7.

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont toujours au même point : le PSG veut qu'il parte et l'a mis à l'écart et Mbappé veut honorer sa dernière année de contrat. La discussion semble rompue entre les deux parties même si en Espagne, on affirme qu'une nouvelle rencontre est prévue prochainement.

Le PSG a tenté d'inclure une clause de départ

À la fin du mois de juillet, une rumeur laissait entendre que le PSG avait rencontré les représentants de Kylian Mbappé pour tenter d'inclure dans son contrat une clause de départ obligatoire en 2024. De cette façon, le contrat était prolongé jusqu'en 2025 et l'apaisement pouvait revenir. Mais Mbappé a refusé cette possibilité.

« Le PSG cherchera une nouvelle rencontre avec les Mbappé dans le but de débloquer la situation »