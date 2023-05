PSG : Il a retardé son transfert, c’est inattendu

Amadou Diawara

Formé au PSG, Mamadou Sakho a signé son premier contrat professionnel à 16 ans, avant de migrer vers Liverpool à 23 ans. Mais à en croire l'actuel pensionnaire du Montpellier HSC, il aurait pu quitter le PSG bien plus tôt. En effet, Mamadou Sakho (33 ans) a repoussé son départ de Paris au maximum pour ne pas se casser les dents à l'étranger.

A seulement 16 ans, Mamadou Sakho a signé son premier contrat professionnel au PSG. Devenu capitaine à 17 ans, un record, le défenseur central français a pris son envol à l'été 2013. En effet, Mamadou Sakho (33 ans) a quitté le PSG pour s'engager en faveur de Liverpool, et ce, alors qu'il avait 23 ans. Lors d'un entretien accordé au Parisien , l'actuel pensionnaire du Montpellier HSC a avoué qu'il aurait pu partir à l'étranger bien plut tôt.

«J'aurais pu aller beaucoup plus tôt à l’étranger»

« Autre piège, peut-être, celui d’un départ trop précoce à l’étranger ? Je suis parti à Liverpool à 23 ans, mais j’aurais pu aller beaucoup plus tôt à l’étranger. Très jeune, certains clubs étaient prêts à déposer des gros chèques sur la table de ma mère. Mais, avec mon agent, on a convenu qu’il fallait d’abord enchaîner les saisons en France. Je ne dis pas que tous les jeunes qui partent tôt ne réussiront pas car je n’ai pas la science exacte. Mais statistiquement, peu parviennent à s’imposer très jeune » , a reconnu Mamadou Sakho, avant d'en rajouter une couche.

«Si j’étais parti plus tôt, je ne crois pas que j’aurais réussi»