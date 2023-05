Le PSG boucle une signature historique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Marquinhos a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2028. Arrivé en 2013 alors qu'il n'avait que 19 ans, le Brésilien pourrait partir après avoir fêté ses 34 ans. Une impressionnante longévité qui va pouvoir lui permettre d'exploser le record d'apparitions sous les couleurs parisiennes. Un record détenu par Jean-Marc Pilorget depuis plusieurs années.

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com vous révèle que les discussions pour la prolongation de Marquinhos sont à un stade très avancées. Et finalement, elles ont abouti vendredi. Par le biais d'un communiqué, le PSG annonce être « heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec Marquinhos pour une prolongation de son contrat. Le défenseur brésilien de 29 ans et les Rouge & Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu’au 30 juin 2028 ». Une signature importante puisque le Brésilien est bien parti pour battre tous les records de longévité au PSG. Recruté en 2013 pour 35M€ alors qu'il n'avait que 19 ans, Marquinhos pourrait rester jusqu'à ses 34 ans s'il honore son bail. De quoi lui permettre d'écrire l'histoire à Paris.

Le record de Pilorget est menacé par Marquinhos

Déjà détenteur du nombre de matches disputés par un joueur du PSG en Coupe d'Europe, à savoir 78, Marquinhos fonce vers Jean-Marc Pilorget. Très peu blessé, le Brésilien dispute environ 40 matches par saison ce qui va lui permettre de fondre très rapidement sur l'ancien défenseur qui détient le record d'apparitions sous le maillot Rouge et Bleu depuis 1989 ! Jean-Marc Pilorget a disputé 435 rencontres avec le PSG contre 405 pour Marquinhos qui le rattrapera donc la saison prochaine. Néanmoins, le record pourrait être battu par un autre Parisien entre temps à savoir Marco Verratti qui a pris part à 413 matches avec le club parisien. Néanmoins, l'Italien est moins régulier et son contrat court jusqu'en 2026, par conséquent, sur le long terme, Marquinhos devrait facilement s'établir comme le joueur le plus capé de l'Histoire du PSG.

En Ligue 1, Pilorget va encore résister un peu à Marquinhos

Même constat pour le nombre d'apparitions en Ligue 1. Le record, là encore détenu par Jean-Marc Pilorget avec 371 matches dans le Championnat de France, sera probablement battu par Marquinhos (267 matches en L1), mais il lui faudra un peu plus de trois saisons pour l'atteindre. Là encore Marco Verratti est intercalé avec 273 rencontres en Ligue 1, mais le passage à 18 équipes risque d'empêcher l'Italien de menacer le record de Pilorget. Et pour cause, il faudrait que le milieu de terrain dispute au moins 33 des 34 journées des trois prochaines saisons de Ligue 1 pour dépasser le cap des 371 rencontres en championnat. A moins que Verratti prolonge son contrat entre temps, ce qui lui laissera une chance de dépasser Jean-Marc Pilorget. Mais Marquinhos sera alors probablement devenu le détenteur de ce record.

🗣️❤️💙 "𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠, 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒́𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑀𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖. 𝐸𝑡 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑜𝑖𝑛 𝑑’𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑖 !"#Marquinhos2028 pic.twitter.com/3SuxR02NbJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2023

Un record de Verratti également battu ?

Mais les deux plus anciens joueurs de l'effectif actuel du PSG pourraient également se disputer un autre record. En effet, Marco Verratti est pour le moment le joueur le plus titré de l'histoire du club de la capitale avec 28 trophées glanés depuis 2012, soit deux de plus que Marquinhos, arrivé un an plus tard. S'ils honorent leur contrat, les deux joueurs partageront encore les trophées jusqu'en 2026. Mais au-delà, dans l'hypothèse où l'Italien ne prolonge pas entre temps, le Brésilien aura deux saisons supplémentaires pour décrocher trois titres avec le PSG et ainsi devenir le joueur le plus titrés de l'histoire du club.

Thiago Silva dans le viseur