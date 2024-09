PSG : Grosse révélation balancée en direct sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le départ de Kylian Mbappé en fin de contrat, le PSG n’a pas recruté de nouvelle star en attaque durant le mercato estival pour assurer la succession du capitaine de l’équipe de France. Daniel Riolo a livré les coulisses du recrutement lundi soir en direct sur RMC, affirmant que cette absence de star était la volonté de Luis Campos et Luis Enrique.

Au terme d’un long feuilleton qui aura fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, Kylian Mbappé a finalement repoussé toutes les offres de prolongation de contrat formulées par le PSG pour s’engager libre avec le Real Madrid. Le club parisien s’est donc retrouvé orphelin de son meilleur attaquant, et il a beaucoup été question de la succession de Mbappé cet été dans l’actualité mercato du PSG.

Osimhen, Sancho… Le PSG n’a pas bougé

Plusieurs profils XXL tels que Victor Osimhen, Jadon Sancho ou encore Khvicha Kvaratskhelia ont été annoncés avec insistance dans le collimateur du PSG tout au long de l’été. Mais finalement, hormis la signature du jeune Désiré Doué en provenance du Stade Rennais (50M€), la direction parisienne n’a recruté aucun autre renfort offensif, ce qui lui vaut aujourd’hui un certain nombre de critiques. En direct dans l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a rétabli la vérité sur les coulisses du mercato au PSG.

« Campos et Enrique ont décidé main dans la main »

Selon l’éditorialiste, ce sont Luis Campos et Luis Enrique, respectivement conseiller sportif et entraîneur du PSG, qui ont décidé de ne pas recruté de nouvelle star après Mbappé : « Le mercato, c’est les deux ensemble. Pour le coup, pour qu’on sache toute la vérité, Nasser Al-Khelaïfi était plutôt pour qu’on mette une ou deux stars, dans le sens recrutement un peu plus clinquant façon Victor Osimhen ou des mecs comme ça, les deux ont dit nouvelle politique, nouveau collectif, nouvelle façon de faire, main dans la main Campos et Luis Enrique. Qu’on ne vienne pas faire porter la responsabilité sur Campos, plus que l’un ou l’autre, ils étaient d’accord », lâche Riolo. Voilà qui est clair.