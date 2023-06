PSG : En direct, il réclame le départ d’une star !

Pierrick Levallet

Les jours de Marco Verratti au PSG sont peut-être comptés. Alors qu'il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026, l'international italien est annoncé sur le départ depuis quelques semaines maintenant. Le joueur de 30 ans intéresserait notamment l'Arabie Saoudite. Jérôme Rothen a d'ailleurs ouvert grand la porte à un transfert pour le milieu de terrain.

Après plus de dix ans passés dans la capitale, Marco Verratti pourrait bien quitter le PSG cet été. Le10Sport.com a déjà révélé en exclusivité que la formation parisienne ne comptait pas le vendre, mais les rumeurs fusent malgré tout au sujet de l’avenir du joueur de 30 ans. Il faut dire que l’international italien est décevant depuis plusieurs mois maintenant. Jérôme Rothen a d’ailleurs réclamé le départ du champion d’Europe 2020.

«C'est beaucoup trop de déception»

« Le transfert de Verratti ? Oui, allez-y, profitez-en ! Ciao Marco, bon vent ! Le club doit saisir l'opportunité. Il y a une offre, tu vends. Quand t'es là depuis plus de dix ans, que tu as commencé tes années parisiennes avec une progression énorme... On est tous unanimes pour dire que Marco Verratti a été un grand milieu de terrain du PSG, mais c'est trop peu par rapport aux dernières années. (...) Il n'a jamais pris le relais d'un Thiago Motta qui est parti, d'un Thiago Silva, d'un Ibrahimovic. On attendait beaucoup plus de Marquinhos et de Verratti, mais c'est beaucoup trop de déception » a lâché l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Le PSG ne peut pas refuser une telle offre»