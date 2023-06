«Tu dois le payer», il dérape et démonte un gros transfert du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au moment où Lucas Hernandez s'apprête à s'engager avec le PSG, des discours pro-OM de la part de l'international français ressurgissent sur les réseaux sociaux. Des mots, qui touchent profondément Jérôme Rothen, ancien joueur du club parisien. Ce mardi soir, il a réclamé des explications à l'actuel membre du Bayern Munich.

Sauf incroyable catastrophe, Lucas Hernandez devrait être la prochaine recrue du PSG. L'international français a déjà donné son accord au club parisien depuis plusieurs jours. Désormais, la direction doit parvenir à un terrain d'entente avec le Bayern Munich, ce qui devrait être le cas très prochainement. Mais l'accueil ne devrait pas être chaleureux. En cause, son attachement profond à l'OM. Pour Jérôme Rothen, cette colère de la part des supporters est justifiée.





Le Qatar en sauveur du PSG dans le feuilleton Mbappé ? https://t.co/u8zkwRMSzX pic.twitter.com/RBtHLvwwDe — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

« Quand tu as ce discours là, ça te ferme des portes »

« Je pars du principe qu’il a le droit de ressentir un amour pour l’OM, c’est normal il est né à Marseille. Après, il n’était pas obligé de dire ce qu’il a dit il y a quelques années parce que son plan de carrière ne passait pas par le PSG. Et c’est là que je parle d’opportunités. Tu es amoureux de l’OM, qui est en rivalité avec le PSG et tu le sais très bien. Il a le droit de dire qu’il ne se voit pas au PSG et plus à l’OM... Mais assume tes propos ! Et ne nous dis pas ‘C’était il y a quelques années, je regrette’ parce que ça va être ce discours là quand il va signer. Pour moi, l’identification au club est importante. Quand tu as ce discours là, ça te ferme des portes » a confié l'ancien joueur du PSG.

« Tu as été opportuniste et tu dois l’assumer »