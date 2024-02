PSG : Elle annonce le départ de Mbappé !

Jean de Teyssière

Le feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé a pris de l'épaisseur ces dernières heures. Selon de nombreuses sources, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG cet été et rejoindre le Real Madrid. Si pour le moment, rien n'est officiel puisqu'aucune communication, que ce soit du côté du PSG, de Mbappé et même du Real Madrid n'a été faite. Mais tout semble se diriger vers cette option.

L'année 2024 ne fait que commencer mais déjà, les projecteurs sont braqués sur Kylian Mbappé. Ces dernières semaines, plusieurs informations affirment que le Bondynois va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain...

«Mais pour la première fois, sur des sources plutôt cohérentes et assez sérieuses, on dit que c’est fait»

Dans l'émission de Canal +, Canal Football Club , Laure Boulleau, ancienne joueuse du PSG désormais consultant chez la chaîne cryptée, a évoqué ces rumeurs : « Ce feuilleton, on a l’impression de l’avoir déjà vécu. Sur le dernier feuilleton j’avais pas trop d’informations qui m’étaient arrivées aux oreilles. Mais pour la première fois, sur des sources plutôt cohérentes et assez sérieuses, on dit que c’est fait. »

Mercato - PSG : Mbappé vers la sortie, un gros transfert prend forme ! https://t.co/KmhUaEHaEc pic.twitter.com/p73kAHph6P — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

«Je serais contente pour lui s’il s’en va aussi»