PSG : Coup de théâtre pour Messi, sa femme intervient

Arnaud De Kanel

Samedi, Lionel Messi a disputé son dernier match sous les couleurs du PSG. L'attaquant argentin et le club de la capitale ont décidé de ne pas poursuivre ensemble. Et alors que La Pulga était annoncée avec insistance en Arabie saoudite, sa femme l'a convaincu d'opter pour une autre destination.

Deux ans après son arrivée au PSG, Lionel Messi a pris la décision de ne pas prolonger son contrat. De ce fait, le champion du monde sera libre comme l'air fin juin et le temps est venu pour lui de trouver un point de chute. L'Arabie saoudite, qui s'apprête à accueillir Karim Benzema, rêverait de lui, mais Antonella Roccuzzo, sa femme, pousse pour qu'il signe au FC Barcelone.

Après le PSG, Messi fixe un ultimatum https://t.co/rC7bUl4EeZ pic.twitter.com/8ieAbiLZhQ — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Messi à Al-Hilal ?

D'après les informations de The Athletic , Al-Hilal aurait formulé une offre mirobolante de 400M€ à Lionel Messi pour qu'il signe en faveur du club saoudien. Un temps réticent, celui qui ne portera plus le maillot du PSG songerait de plus en plus à accepter l'offre. Mais sa femme veut retourner à Barcelone.

Antonella prend les choses en mains

La famille Messi veut revenir à Barcelone. Selon Gerard Romero, Antonella Roccuzzo jouerait un rôle énorme dans le retour de l'Argentin au Barça. Assez pour faire pencher la balance ? Affaire à suivre...