PSG : C’est terminé pour Mbappé, la presse espagnole persiste !

Selon plusieurs médias, l’avenir de Kylian Mbappé est déjà défini, l’attaquant du PSG rejoindra le Real Madrid à l’issue de son contrat en juin prochain. Et selon les dernières indiscrétions de la presse espagnole, Mbappé a bel et bien décidé de quitter Paris, et ce pour une raison bien précise.

Kylian Mbappé sera-t-il toujours un joueur du PSG d’ici la saison prochaine ? Pour certains médias comme Foot Mercato ou encore le Parisien , cela ne fait aucun doute, l’attaquant de 25 ans évoluera sous les ordres de Carlo Ancelotti au Real Madrid en 2024-2025.

Mercato - PSG : Le Qatar balance tout sur l’avenir de Mbappé https://t.co/USASpcCDI9 pic.twitter.com/FFndDSxWui — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Mbappé n’a pas encore rendu son verdict

Néanmoins, le journaliste Fabrizio Romano révélait récemment que rien n’était encore acté dans ce dossier Kylian Mbappé. Le numéro 7 n’a pas encore donné sa décision ni au PSG, ni au Real Madrid, ce que le10sport.com vous révélait le 8 janvier dernier. Mais pour le journaliste de la Cadena SER Antonio Pulido, le départ du Bondynois est acté à Paris.

« Sportivement, il estime qu'il s'y noie »