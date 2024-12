PSG : C'est déjà la panique pour ce transfert à 30M€ !

Amadou Diawara

Pour renforcer son secteur offensif, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi voudrait finaliser la signature de Rayan Cherki lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, le club de la capitale ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. En effet, le numéro 18 de l'OL serait également suivi par Liverpool et le Bayer.

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait trouvé un accord avoisinant les 15M€ avec l'OL pour le transfert de Rayan Cherki. Toutefois, à en croire L'Equipe, le milieu offensif de 21 ans aurait fait capoter son départ vers Paris, et ce, parce qu'il espérait signer au Borussia Dortmund.

Cherki : Le PSG doit se frotter au Bayer et Liverpool

Malgré son échec avec Rayan Cherki l'été dernier, le PSG n'aurait pas renoncé à l'idée de le recruter. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, le club de la capitale en pincerait toujours pour le vice-champion olympique français. Toutefois, le PSG serait soumis à une lourde concurrence pour le transfert de Rayan Cherki.

Le PSG et Liverpool ont lancé les hostilités pour Cherki

A en croire Foot Mercato, le PSG, le Bayer et Liverpool seraient à la lutte pour le recrutement de Rayan Cherki, étant très intéressés par son profil. Comme l'a indiqué le média français, les Parisiens et les Reds sont les clubs les plus chauds sur ce dossier. D'ailleurs, ils pousseraient pour finaliser le transfert de Rayan Cherki dès le mois de janvier. En effet, le PSG et Liverpool voudraient boucler au plus vite cette opération, étant conscients que la concurrence pour le milieu offensif de l'OL pourrait être plus rude cet été.