PSG : Ce transfert exige un sacrifice colossal !

Alexis Brunet

Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs font état d’une possible arrivée de Mohamed Salah au PSG l’été prochain, lorsqu’il sera libre de tout contrat. Mais d’après certaines sources, l’Égyptien ne débarquera pas à Paris, car le poste d’ailier droit est déjà bien garni. Seul un départ d’Ousmane Dembélé pourrait libérer une place pour le joueur de Liverpool.

Depuis le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG ne dispose plus d’un joueur pouvant inscrire une trentaine de buts par saison minimum. Les dirigeants parisiens ont voulu laisser les clés du camion à Bradley Barcola, mais ce dernier possède certaines limites, notamment en Ligue des champions. Dans ce sens, la possibilité de recruter une pointure en attaque pour l’été prochain est de plus en plus évoquée au sein du club de la capitale.

Le PSG penserait fortement à Salah

Même s’il affirme en privé en avoir fini avec le recrutement de stars, le PSG pourrait bien succomber à la tentation une nouvelle fois l’été prochain. En effet, selon plusieurs sources, le club de la capitale aurait des vues sur Mohamed Salah. L’Égyptien est une référence depuis de nombreuses années à Liverpool et il a l’avantage d’être en fin de contrat l’été prochain. De plus, il a clairement indiqué qu’un départ était à l’heure actuelle l’option la plus probable pour la suite de sa carrière.

Salah ne pourrait venir qu’en cas de départ de Dembélé

Depuis maintenant plus d’un an, Luis Enrique a l’habitude d’utiliser Ousmane Dembélé sur l’aile droite. Une arrivée de Mohamed Salah au PSG ferait donc grimper la concurrence à ce poste, mais pas forcément. D’après les informations du Parisien, pour que l’Égyptien débarque à Paris, il faudrait que l’ancien Barcelonais parte. Même si des tensions entre le Parisien et son coach ont été dévoilées dernièrement, l’international français n’aurait pour le moment pas envie de quitter le PSG. Cela pourrait donc sonner le glas d’une possible arrivée de Mohamed Salah chez le champion de France...