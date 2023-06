PSG : Ce coup de fil va tout changer pour Mbappé

Baptiste Berkowicz

Quelques jours après l'envoi de la lettre de Kylian Mbappé au PSG, où il annonce son choix de ne pas activer sa prolongation de contrat, son avenir est flou. En effet, le club de la capitale a revu sa position et serait prêt à le céder cet été. Candidat naturel, le Real Madrid attend un énorme signal clair du PSG.

Luis Campos a sans doute failli dans sa mission aux yeux des dirigeants parisiens. Arrivé l'été dernier pour combler les envies de Kylian Mbappé, qu'il avait côtoyé à l'AS Monaco, le conseiller football du PSG n'a pas su le convaincre le joueur de lever l'option pour étendre son bail jusqu'en 2025.

PSG - Real Madrid : C’est confirmé, Zidane peut tout chambouler pour Mbappé https://t.co/PSRHmVhG4U pic.twitter.com/BgT1dQi9Ph — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Le Real Madrid attend un coup de fil du PSG

Kylian Mbappé et le Real Madrid se courent autour depuis de nombreuses années. D'après OK Diario , le club madrilène a retenu la leçon de ce qui s'est passé au cours des deux derniers étés, où il a été snobé. En effet, les Merengue ne font pas confiance à Mbappé, et encore moins au PSG. Ainsi, le club blanc ne bougera pas tant que les Parisiens ne décrocheront pas leur téléphone pour leur signifier l'ouverture des discussions.

Le PSG met la pression sur Mbappé

À l'heure actuelle, la position du PSG semble claire vis-à-vis de Kylian Mbappé : prolongation ou départ cet été, alors que le joueur veut partir pour 0€ à la fin de son contrat le 30 juin 2024. Affaire à suivre...