Transferts : Le PSG propose une incroyable solution pour Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger son séjour à Paris. Par conséquent, le club de la capitale envisagerait de vendre son numéro 7 cet été, et ce, pour éviter un transfert à 0€ dans un an. Alors que le Real Madrid s'intéresserait toujours à Kylian Mbappé, le PSG proposerait un échange avec Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouameni.

Il y a tout juste un an, Kylian Mbappé a signé un nouveau contrat de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Toutefois, le numéro 7 parisien a d'ores et déjà décidé de ne pas activer cette clause pour prolonger.

Mercato : Il claque la porte du PSG pour accomplir son rêve https://t.co/DJI3Uh4crG pic.twitter.com/v9kCf2kfZ8 — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

Le Real veut échanger Mbappé et F. Mendy

Pour ne pas perdre Kylian Mbappé librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024, le PSG songerait à le vendre lors de ce mercato estival. Ce qui n'aurait pas échappé au Real Madrid.

Le PSG préfère récupérer Camavinga ou Tchouameni