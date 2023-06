Mercato : Ce terrible constat sur le transfert de Benzema

Benjamin Labrousse

Alors que son départ était initialement prévu pour l’été 2024, Karim Benzema a finalement quitté le Real Madrid cette année, après 14 ans passés sous les couleurs des Merengue. Le Ballon d’Or en titre s’est engagé jusqu’en 2026 du côté d’Al-Ittihad (Arabie Saoudite). Selon Ousmane Dembélé (FC Barcelone), ce transfert pourrait coûter cher au club madrilène et au football espagnol.

Arrivé en 2009 au Real Madrid, Karim Benzema a finalement quitté le club espagnol après avoir accompli de nombreux exploits sous les couleurs de la « Casa Blanca » . L’attaquant français devenu capitaine aura marqué de son empreinte l’histoire de l’un si ce n’est le plus grand club de l’histoire du football. Désormais âgé de 36 ans, KB9 a finalement tiré un trait sur le football européen en rejoignant son ami Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en Arabie Saoudite du côté d'Al-Ittihad.

Après Karim Benzema, le Real cherche son nouvel attaquant sur le mercato

Mais comme l’a révélé à plusieurs reprises la presse espagnole, le départ de Karim Benzema était davantage attendu pour l’été 2024 du côté du Real Madrid. Le club espagnol se retrouve désormais sans réel attaquant de pointe, et pourrait dynamiter ce mercato estival. Alors que Kylian Mbappé (PSG) est attendu pour l’été prochain, les dirigeants Merengue multiplient les pistes sur le mercato (Kane, Havertz, Adeyemi).

« Sans Benzema, le Real perd beaucoup », affirme Ousmane Dembélé