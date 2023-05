PSG : Benzema recale Mbappé, la folle annonce

Benjamin Labrousse

Un an après avoir prolongé à la surprise générale, son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait de nouveau être la cible du Real Madrid. Le prodige de Bondy a jusqu’au 30 juillet prochain pour activer sa prolongation jusqu’en 2025 à Paris. Mais alors que le club madrilène pourrait viser l’été 2024 pour enrôler la vedette du PSG, Karim Benzema ne serait pas favorable à son arrivée…

« Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez, lance-t-il. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations » , voilà ce que déclarait notamment Kylian Mbappé lors de sa prolongation au PSG l’été dernier. Depuis, le Real Madrid n’a jamais perdu espoir dans l’optique de signer l’attaquant français.

Mbappé : Une affaire d'état au PSG, la folie du Qatar https://t.co/GtoSiQNhkq pic.twitter.com/apA4kmJ8HS — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Mbappé de nouveau dans le viseur du Real Madrid ?

Et alors que ce mercredi, le journal l’Équipe révélait que Kylian Mbappé pourrait décider de ne pas prolonger son contrat jusqu’en 2025, le nom de la vedette du PSG revient avec insistance du côté de la presse espagnole.

Karim Benzema ne valide pas l’arrivée de Mbappé selon la presse espagnole