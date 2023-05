PSG : Messi vend la mèche sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Lionel Messi a dîné à Paris avec certains de ses anciens coéquipiers au FC Barcelone. L'international argentin aurait retrouvé Jordi Alba, Sergi Roberto et Sergio Busquets, récemment sacrés champions d'Espagne avec la formation. L'occasion pour le champion du monde d'évoquer son avenir au PSG et un possible retour en Catalogne.

A 35 ans, Lionel Messi va devoir prendre une décision. Alors qu'il s'apprête à quitter le PSG, le joueur argentin est dans l'expectative. Le champion du monde espérerait le FC Barcelone, mais la situation financière de la formation catalane le pousse dans les bras d'Al-Hilal.

Messi a dîné avec certains joueurs du Barça

Alors que les discussions se poursuivent en coulisses, Messi a profité du passage de Sergio Busquets, Jordi Alba et de Sergi Roberto à Paris pour dîner. Et selon Mundo Deportivo , le joueur argentin aurait lâché quelques indices au sujet de son avenir.

Messi a lâché une annonce sur son avenir

A en croire le média espagnol, Messi aurait assuré à ses anciens coéquipiers qu'il n'avait reçu aucune offre de la part du FC Barcelone. En réalité, le club catalan attend d'obtenir l'accord de la Liga pour véritablement lancer les grandes manœuvres. La décision n'est pas attendue avant deux semaines.