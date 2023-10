PSG : Après ce transfert, Deschamps intervient

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour près de 95M€ durant le mercato estival, Randal Kolo Muani peine à justifier l’investissement consenti par le PSG pour ce transfert. En difficulté aussi bien en club qu’avec l’équipe de France, l’ancien attaquant du FC Nantes peut toutefois compter sur le soutien de son sélectionneur. Didier Deschamps est en effet monté au créneau.

Deschamps monte au créneau pour Kolo Muani

« Avec vos critiques ça ne va pas aller dans le bon sens… Randal ne fait pas tout bien. Avant la Coupe du Monde, peu de gens pensait qu’il serait avec nous. Il a enchaîné avec de bonnes choses », explique le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Tout est allé très vite pour lui»