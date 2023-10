Problème en vue pour le mercato du PSG ?

Thomas Bourseau

Rapatrié par le PSG du PSV Eindhoven à l’intersaison, Xavi Simons continue sa progression et fait grandir les intérêts sur sa personne sur le marché des transferts grâce à son niveau affiché avec le RB Leipzig. D’ailleurs, à la fin du prêt de Simons, le PSG pourrait bien devoir discuter avec le club allemand. Explications.

Xavi Simons ne cesse de faire parler de lui et d’accroître sa cote sur le marché des transferts. De par ses performances avec le PSV Eindhoven la saison passée, le milieu de terrain de 20 ans a pris part à la Coupe du monde avec les Pays-Bas. En outre, le PSG l’a rapatrié via une clause de rachat de 6M€ avant de l’envoyer en prêt sans option d’achat au RB Leipzig.

Leipzig veut rallonger le séjour de Xavi Simons

Loin de Paris, Xavi Simons brille à nouveau cette saison. Au point où le RB Leipzig songerait à tenter de conserver l’international néerlandais au moins pour une année supplémentaire selon Christian Falk. Le journaliste allemand de Sport BILD a profité d’une rubrique publiée sur CaughtOffside afin de lâcher de nouvelles informations sur Simons.

La valeur de Xavi Simons ne cesse de grimper !