Pogba au PSG : La réponse qui va rassurer l’OM !

D’ici quelques semaines, on pourra avoir l’occasion de revoir Paul Pogba jouer. En effet, sa suspension prend fin en mars, mais pour le moment, l’ex-joueur de la Juventus n’a toujours pas retrouvé de club. La Pioche garde toutefois encore une belle cote sur le marché et il aurait plusieurs propositions. Pogba pourrait-il notamment venir se relancer au PSG ?

Le retour est imminent pour Paul Pogba. Invité du sur Twitch par AmineMaTue il y a quelques jours, l’international français annonçait d’ailleurs la couleur pour son retour à la compétition. Pogba expliquait alors : « Il y a des propositions, après, on se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres non. On sort un exemple : pour aller en Russie, tout ça… ce n’est pas l’objectif. Rejoindre un club qui dispute la Ligue des Champions ? Et pourquoi pas ? Si ça vient, pourquoi pas ? On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses ».

« Pogba ne correspond pas au projet »

Paul Pogba est aujourd’hui libre et à la recherche d’un club où il pourra relancer sa carrière à partir du mois de mars. Les rumeurs sont nombreuses et on l’annonce notamment avec insistance à l’OM. Quid d’une possible arrivée au PSG, club où Pogba a déjà été évoqué par le passé ? La question a été posée à Laurent Perrin et dans un chat du Parisien, le journaliste a été très clair : « Verra-t-on Pogba au PSG cette année ? Non, pas de Pogba cette année. Ni la suivante. Il ne correspond pas au projet ».

« Je ne lui ai pas parlé du projet parisien »

L’avenir de Paul Pogba ne passerait donc pas par le PSG. Il n’empêche qu’on parle de La Pioche au sein du club de la capitale. En effet, Ousmane Dembélé, joueur parisien, confiait récemment : « J'espère que Paul va revenir sur les terrains. Je ne lui ai pas parlé du projet parisien, ce sont les dirigeants qui voient ça. Paul c'est un très grand joueur, j'espère qu'il va revenir très vite en Équipe de France ».