«Plus de 80M€» : Un énorme transfert se prépare au PSG ?

Arrivé il y a à peine plus d'un an pour 50M€ en provenance de l'OL, Bradley Barcola a pris une nouvelle dimension au PSG, notamment grâce au départ de Kylian Mbappé. Plus libre, l'ancien Lyonnais s'est imposé comme un élément clé sous les ordres de Luis Enrique au point de devenir meilleur buteur de Ligue 1. Au point de voir logiquement sa valeur marchande augmenter. Un scout anglais l'évalue même déjà à plus de 80M€.

Quel prix pour Barcola ?

« Il rassemble plusieurs critères qui en font un joueur très coté. Il est français et il faut garder en tête que cette formation-là, à la manière des Brésiliens dans les années 2000, est particulièrement valorisée. Ensuite, c’est un joueur qui est parvenu à s’imposer dans un club de la dimension du PSG. Enfin, ce qui nourrit l’évolution récente de sa valeur, c’est son efficacité. Donc, si vous me dites plus de 80M€, je vous réponds oui », estime-t-il dans les colonnes de L’Equipe.

«Si vous me dites plus de 80M€, je vous réponds oui»

Néanmoins, Bradley Barcola n’entre pas encore dans la catégorie des joueurs les plus valorisés à son poste à l’image d’un Vinicius Junior ou d’un Bukayo Saka. Mais il pourrait rapidement s’en rapprocher selon le recruteur anglais : « C’est un cran en dessous. Il doit encore gagner en efficacité sur les très gros matches de Ligue des champions. Je le situe davantage autour d’une valorisation comparable à un Michael Olise du Bayern Munich par exemple. »