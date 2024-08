«Pas une décision facile», il balance sur son transfert à l'ASSE

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au départ d'Etienne Green en Angleterre, l'ASSE devait recruter un nouveau gardien comme doublure à Gautier Larsonneur. Les Verts ont fini par trouver leur bonheur du côté de Grenoble. Ainsi, c'est Brice Maubleu (34 ans) qui s'est engagé avec l'ASSE. Nouveau joueur d'Olivier Dall'Oglio, il s'est confié sur sa décision de rejoindre le Forez.

A 34 ans, Brice Maubleu est un nouveau joueur de l'ASSE. Evoluant précédemment du côté de Grenoble, le gardien a été recruté par les Verts, qui lui ont fait signer un contrat jusqu'en 2026, assorti d'une année supplémentaire en option. Maubleu a ainsi posé ses valises à Saint-Etienne, ce qui n'a visiblement pas été facile pour lui...

« Du jour au lendemain, je suis parti de chez moi »

A l'occasion d'un entretien accordé au Dauphiné Libéré, Brice Maubleu est revenu sur sa décision de signer à l'ASSE. Le néo-Stéphanois raconte alors : « Les discussions se sont accélérées samedi et finalement du jour au lendemain, je suis parti de chez moi pour rejoindre Saint-Etienne. Quitter la maison, ce n'est pas évident mais j'ai eu la chance de faire un dernier match au stade des Alpes. J'aurai l'occasion de revenir au stade parce que comme j'ai dit à mes coéquipiers, je reste leur premier supporter. J'ai eu des clubs de L1 ou étrangers qui m'ont contacté durant quelques années mais ça ne m'avait jamais fait vibrer. Mais là, c'est un club mythique et le fait que ce soit proche de Grenoble, ça a joué aussi ».

« Je m’imaginais rester jusqu’à la fin de ma carrière à Grenoble »

« Je m’imaginais rester jusqu’à la fin de ma carrière à Grenoble. Ça n’a pas été une décision facile à prendre. Mais à 34 ans, finalement, quand un club mythique se rapproche de nous et vient de monter en Ligue 1, ça fait réfléchir. Bien sûr que la Ligue 1, ça fait rêver tout footballeur. Surtout dans un club mythique, avec un engouement comme ça. J’ai eu du mal à dire non parce que c’est un peu le dernier train pour moi vers la Ligue 1. Connaître en plus un club historique du championnat de France, avec autant de supporters et autant de ferveur, c’était le dernier moment. Si ça avait été un autre club de Ligue 1 que Sainté, peut-être que j'aurais dit non. J’ai dit non à un autre club (Auxerre). C’est difficile de refuser les Verts », a également ajouté Brice Maubleu, désormais à l'ASSE.