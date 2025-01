Panique au PSG, deux transferts sont annoncés !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si un accord a été trouvé entre le PSG et la Juventus pour le prêt de Randal Kolo Muani, Paris n’a plus la possibilité de prêter le moindre joueur après avoir atteint son quota. Ainsi, des solutions sont actuellement envisagées, comme la possible vente de deux éléments sur lesquels le club parisien ne compte plus du tout. Explication.

Le mercato hivernal du PSG est loin d’être terminé. Et pour cause, après l’arrivée ce vendredi de Khvicha Kvaratskhelia, Paris tente de se séparer de certains éléments jugés indésirables par Luis Enrique. Dernièrement, le club de la capitale a trouvé un accord avec la Juventus pour le départ de Randal Kolo Muani.

Le PSG cherche des solutions pour Kolo Muani

Un prêt sec de six mois a été annoncé pour l’attaquant français, dont le salaire serait intégralement pris en charge par le club italien. Cependant, le PSG a atteint son quota de joueurs cédés en prêt cette saison, et voit donc cette opération être actuellement bloquée. Comme le rapporte l’Equipe, certaines solutions sont envisagées par la direction parisienne, notamment la vente de certains joueurs en prêt.

Les cas de Juan Bernat et de Renato Sanches à l’étude

Si le quotidien sportif révèle ce dimanche que Cher Ndour intéresse plusieurs clubs, le PSG considère ses options pour deux dossiers assez complexes. L’Equipe annonce ainsi que Paris se penche actuellement sur les cas de Juan Bernat (en fin de contrat en juin prochain, prêté à Villarreal) et de Renato Sanches (prêté à Benfica, très peu utilisé) afin de potentiellement débloquer les départs de Randal Kolo Muani, mais aussi de Milan Skriniar...