Panique au PSG, ce buteur a choisi Cristiano Ronaldo !

Amadou Diawara

Pour renforcer la pointe de son attaque, le PSG aimerait s'offrir les services de Jhon Durán avant la fin du mercato hivernal. Toutefois, le club de la capitale serait en concurrence avec Al Nassr, qui vient d'entrer dans la course à la signature du buteur colombien de 21 ans. Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Jhon Durán serait emballé par l'idée de rejoindre le club saoudien.

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi veut attirer un deuxième attaquant vers le Parc des Princes. En effet, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Jhon Durán, sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec Aston Villa.

⚽️ Donnarumma fait monter la pression ! Il révèle des infos surprenantes sur son futur au PSG après la victoire contre City. https://t.co/pOI7dr5i8r — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

Al Nassr entre en scène pour Durán

Selon les informations de Foot Mercato, les hautes sphères du PSG auraient approché le clan Jhon Durán pour avancer les négociations. Et elles porteraient leurs fruits. En effet, le PSG serait proche d'un accord avec l'entourage de l'international colombien. De surcroit, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé une offre verbale à hauteur de 75M€ pour le transfert de Jhon Durán. Toutefois, Aston Villa aurait recalé le PSG.

Durán veut signer à Al Nassr

En plus du PSG, Al Nassr serait également sur les traces de Jhon Durán. A en croire Foot Mercato, le club saoudien serait entré dans la course à la signature du numéro 9 d'Aston Villa. Et malheureusement pour le PSG, Jhon Durán serait très intéressé par l'idée de signer à Al Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo depuis le 1er janvier 2023.