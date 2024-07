OM : Un transfert pourrait tomber à l’eau

Arnaud De Kanel

Titulaire indiscutable dans les cages de l’OM cette saison, Pau Lopez va changer d'air dans les jours qui viennent. Le club phocéen veut se séparer de son gardien, qui attire fortement l'intérêt de Côme, récemment promu en Serie A. Le club italien serait sur le point de finaliser un prêt avec option d'achat pour Pau Lopez, ouvrant la possibilité d'un engagement définitif dès 2025. Mais une condition pourrait faire capoter le deal prévu l’été prochain.

Pau Lopez n’est plus en odeur de sainteté du côté de l’OM qui négocie même avec Las Palmas pour lui trouver un remplaçant en la personne d’Álvaro Valles, preuve que le départ du portier espagnol est imminent.

Mercato : L’OM va boucler un gros coup, une priorité est révélée https://t.co/IEABVez2nQ pic.twitter.com/i7BtoJ6ZV4 — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Lopez va signer à Come

En fin de saison, Pau Lopez avait promis de ne pas mettre de bâton dans les roues de sa direction. Le gardien de l’OM avait indiqué que si le club souhaitait s’en séparer, il ne ferait pas obstacle et faciliterait son départ. « Bien sûr que j'ai envie de continuer ici, mais après une saison comme ça il faut écouter le club. Il faut être honnête et assumer ce que l'on a fait. Peut-être que le club va vouloir changer son effectif, que le nouveau coach fera des choix... Je ne veux pas être un problème pour le club. J'ai beaucoup d'amour pour ce club et cette ville, je m'y sens très bien. Mais ce qu'il faut, c'est écouter les dirigeants », avait confié Lopez. Il est tout proche de signer à Come mais il pourrait tout de même revenir à l’OM la saison prochaine.

Come peut faire capoter le transfert

Le club italien a négocié une option d’achat de 5M€ qui deviendra obligatoire en cas de maintien en Serie A. Or, Come est tout juste promu et il ne lui sera donc pas aisé de se maintenir aussi facilement. Le transfert définitif de Pau Lopez pourrait donc tomber à l’eau l’été prochain.