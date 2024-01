OM : Un joueur officialise son transfert !

Hugo Chirossel

Un an après son arrivée à l’OM, Vitinha va déjà s’en aller pour rejoindre le Genoa, où il sera prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Si les deux clubs n’ont pas encore communiqué à ce sujet, le Portugais de 23 ans a fait ses adieux à Marseille sur les réseaux sociaux.

En difficulté et décrié pour son manque d’efficacité depuis son arrivée l’année dernière, Vitinha va tenter de rebondir loin de l’OM. Recruté contre 32M€, l’attaquant âgé de 23 ans a passé sa visite médicale avec succès ce mercredi à Gênes. Le Portugais va être prêté jusqu’à la fin de la saison au Genoa, avec une option d’achat non obligatoire estimée à 25M€.

« Merci Marseille, à plus tard ! »

Il ne manque plus que l’annonce de l’OM et du Genoa pour officialiser l’opération. Si les deux clubs n’ont pas encore communiqué, Vitinha quant à lui l’a fait sur les réseaux sociaux : « Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans ma vie. J’emmène avec moi l’apprentissage, l’expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters. Merci Marseille, à plus tard ! Allez l’OM », a-t-il déclaré dans un message publié sur X .

🇫🇷 Aujourd’hui marque un nouveau chapitre dans ma vie.J’emmène avec moi l’apprentissage, l’expérience et les souvenirs de mon temps passé à Marseille. Je suis reconnaissant du soutien reçu par le club et les supporters. Merci Marseille, à plus tard ! Allez l’OM 💙 pic.twitter.com/QMFvwFTtiO — Vitinha 9⃣ (@9Vitinha) January 31, 2024

